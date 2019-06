Z dobrodelnim tekom na grad zbrali 1300 kilogramov izdelkov za družine v stiski

Ljubljana, 5. junija - Dobrodelnega Decathlon študentskega teka na grad, ki je pod geslom "Gradimo skupni dom ... dom ljudem" potekal v torek zvečer, se je udeležilo 1244 tekačev. Kot prijavnino so tekači prispevali hrano in higienske pripomočke za družine v stiski ter zbrali 1300 kilogramov izdelkov, so sporočili iz Slovenske karitas.