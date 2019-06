Pobuda Tri morja: Učinkovite prometne povezave ključne za družbeni in gospodarski razvoj

Ljubljana, 5. junija - Prometna povezljivost je ključna za uravnotežen družbeni in gospodarski regionalni razvoj, so se strinjali sodelujoči na panelu o prometu, ki je danes v Ljubljani potekal v okviru pobude Tri morja. Govorci na čelu z evropsko komisarsko Violeto Bulc so izpostavili tudi pomen sodelovanja, saj promet presega državne meje.