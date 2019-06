V prometni nesreči pri Domžalah umrla ena oseba, pet je poškodovanih

Domžale, 5. junija - V prometni nesreči na štajerski avtocesti pri izvozu Domžale v smeri Ljubljane je umrla ena oseba, pet poškodovanih so odpeljali v UKC Ljubljana. V nesreči so bila udeležena tri kombinirana vozila, cesta pa je zaradi nesreče še vedno zaprta, zastoj je dolg devet kilometrov, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.