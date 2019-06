V centru Ljubljane prometna nesreča voznika reševalnega motornega kolesa in osebnega vozila

Ljubljana, 5. junija - V Ljubljani na križišču Slovenske in Dunajske ceste se je danes okrog 8.30 zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik reševalnega motornega kolesa UKC Ljubljana in voznik osebnega vozila, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Reševalec je težje poškodovan, a stabilen.