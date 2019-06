Hrvaški jezikovni inštitut z mobilno aplikacijo proti tujkam

Zagreb, 5. junija - Inštitut za hrvaški jezik in jezikoslovje je pripravil novo aplikacijo za mobilne telefone Bolje je po hrvaško. Ponuja približno 250 nasvetov za prevod tujih izrazov, ki se pogosto uporabljajo v hrvaškem jeziku, kot so chatroom, bar code, pet sitting, finger food, gamefication, phising in podobne.