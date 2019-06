Na Ravnah razstava Vesne Bukovec na temo begunske tragedije

Ravne na Koroškem, 5. junija - Galerija na Ravnah na Koroškem ob 19. uri odpira razstavo ljubljanske akademske kiparke Vesne Bukovec z naslovom Briga me za konec sveta. Na ogled bodo dela na temo begunske tragedije iz časa množičnega prečkanja Slovenije po balkanski poti v letih 2015 in 2016 "in militanten odziv države, ki je humanitarno krizo spremenila v varnostno".