Šolsko ministrstvo Gimnaziji Velenje odobrilo tretji oddelek

Velenje, 9. junija - Ministrstvo za izobraževanje je Gimnaziji Velenje odobrilo dodaten oddelek, za katerega so že pred časom zaprosili zaradi močno povišanega vpisa, a je bil predlog prvotno zavrnjen. S tem se bodo lahko na gimnazijo vpisali vsi, ki to želijo, so sporočili z velenjske občine.