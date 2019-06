Mednarodna literarna nagrada vilenica za srbskega pisatelja Dragana Velikića

Ljubljana, 5. junija - Veliki nagrajenec 33. festivala Vilenica je pisatelj Dragan Velikić, "eden najbolj znanih in najuglednejših sodobnih srbskih avtorjev svetovnega formata", piše v spletni izdaji Primorskih novic. Slovenski avtor v središču letošnjega festivala, ki bo med 10. in 15. septembrom potekal na temo Preberi me, pa je pesnik Esad Babačić.