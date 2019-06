Čehi na najmnožičnejših protestih po padcu komunizma zahtevali odstop Babiša

Praga, 5. junija - V Pragi so v torek zvečer znova potekali množični protesti, na katerih so zahtevali odstop premierja Andreja Babiša, obtoženega vpletenosti v zlorabo evropskih sredstev v višini dveh milijonov evrov. Po navedbah organizatorjev se je zbralo okoli 120.000 ljudi, kar po poročanju medijev pomeni, da so bili najbolj množični po padcu komunizma v državi.