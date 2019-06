Newyorške borze končale s krepko rastjo

New York, 4. junija - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje po izgubah v preteklih dneh sklenili krepko v zelenem. Vlagatelje je kljub trgovinskim napetostim in napovedim o upočasnitvi svetovne rasti spodbudil signal iz vodstva ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed), da je Fed pripravljen na znižanje obrestne mere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.