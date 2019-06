Marketa Vondroušova za polfinale Pariza ugnala Hrvatico Petro Martić

Pariz, 4. junija - Čehinja Marketa Vondroušova je v četrtfinalu odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu s 7:6 (1) in 7:5 premagala Hrvatico Petro Martić in se bo v polfinalu turnirja za grand slam pomerila z Britanko Johannao Konto, ki je pred tem izločila sedmopostavljeno Američanko Sloane Stephens s 6:1 in 6:4.