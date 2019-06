Zaradi vrha pobude Tri morja v Ljubljani in na Gorenjskem oviran promet

Ljubljana, 5. junija - Zaradi vrha pobude Tri morja, ki ga gosti predsednik republike Borut Pahor, je danes in v četrtek v Ljubljani in na Gorenjskem pričakovati težave v prometu. Policisti bodo na določenih lokacijah in na trasi potovanja varovanih oseb izvajali kratkotrajne mobilne zapore prometa, zato je pričakovati zastoje.