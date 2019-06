Nadal po hitrem postopku v polfinale, Federer po hudem boju

Pariz, 4. junija - V petek se v Roland Garrosu obeta pravi teniški posladek. V polfinalu odprtega prvenstva Francije se bosta pomerila Švicar Roger Federer in Španec Rafael Nadal, druga polfinalista pa bosta znana po dvobojih med Avstrijcem Dominicom Thiemom in Rusom Karenom Hačanovim ter Srbom Novakom Đokovićem in Nemcem Alexandrom Zverevom.