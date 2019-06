Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 6.)

Ljubljana, 4. junija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o vrhu pobude Tri morja, združitvi košarkarskih klubov Cedevita in Petrol Olimpija, skupnem zasedanju hrvaškega in slovenskega odbora za kmetijstvo, o predlogih ukrepov italijanskega ministra glede migracij v Furlaniji Julijski krajini ter o novi čezmejni optični povezavi med Ljubljano in Milanom.