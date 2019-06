Na okrogli mizi o revščini in socialni izključenosti starejših

Ljubljana, 4. junija - Zavod OPRO, ustanova Državljani sveta in društvo Up-ornik so danes v podporo projektu Polepšajmo jesen pripravili okroglo mizo, na kateri so opozorili na revščino in veliko socialno izključenost starejših. Govorili so tudi o podaljševanju delovne dobe in izpostavili, da se bo na ta račun materialna situacija upokojencev še bistveno poslabšala.