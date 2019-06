Jadralni padalec se je v Tržiču smrtno ponesrečil pri vzletu

Tržič, 4. junija - Pod vzletiščem jadralnih padalcev v Gozdu v občini Tržič se je danes dopoldne pri vzletu ponesrečil jadralni padalec. Ekipa nujne medicinske pomoči iz Tržiča in tržiški gorski reševalci so mu nudili nujno medicinsko pomoč, a je ponesrečeni kljub temu na kraju nesreče umrl, so sporočili iz državnega centra za obveščanje.