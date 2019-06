Washington z novimi omejitvami potovanj na Kubo

Washington, 4. junija - Ameriška vlada se je odločila, da bo uvedla nove omejitve potovanj na Kubo z utemeljitvijo, da to pomaga kubanski vojski in varnostnemu ter obveščevalnemu aparatu. Med drugim so prepovedali obisk Kube s plovili in zasebnimi letali. Nov ukrep naj bi bil posledica podpore, ki jo Havana nudi venezuelskemu predsedniku Nicolasu Maduru.