Na Poljskem obeležili 30. obletnico prvih delno svobodnih volitev

Varšava, 4. junija - Na Poljskem so danes obeležili 30. obletnico prvih delno svobodnih volitev, ki so nakazale razpad sovjetskega bloka. Legendarni borec proti komunizmu Lech Walesa je ob tej priložnosti posvaril pred nevarnostmi demagogije, populizma in neenakosti v današnjih kapitalističnih družbah.