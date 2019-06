Knovs opravil pogovor s tožilcem zaradi prijave domnevno nezakonitih prisluhov

Ljubljana, 4. junija - Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb se je na podlagi prijave pogovorila s tožilcem Nikom Pušnikom, ki je prepričan, da se zoper njega nezakonito uporabljajo prikrita preiskovalna sredstva. Pušnik je po seji razkril, da so mu na komisiji pojasnili, da policija in Sova zoper njega nista uporabljali zakonitih preiskovalnih ukrepov.