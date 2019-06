Raziskava: Tiskani mediji še imajo velik doseg

Ljubljana, 4. junija - Mediji, ki sodelujejo pri raziskavi Raziskava branosti in bralcev (RBB), so letos izvedli kampanjo, s katero so ugotavljali, kako pomemben kanal so tiskani mediji. Ugotovili so, da so "še vedno izjemno pomemben kanal komuniciranja in promocije, posebej z možnostmi, ki jih založniki ponujajo poleg tiska", so sporočili iz družbe Delo.