Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 4. junija - Indeksi na newyorških borzah so se uvodoma dvignili nad gladino. Po navedbah analitikov so vlagatelji očitno našli nekaj optimizma po izgubah v minulih dneh, ki jih je zaznamovala zaostritev trgovinskih napetosti zaradi protekcionistične politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa, pišejo tuje agencije.