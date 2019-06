Film o ameriških vojakih na Bovškem in njihovi smučarski tekmi nared do prihodnjega junija

Vail, 8. junija - Junija prihodnje leto bo minilo 75 let od smučarske tekme pod Mangartom, ki jo je ob koncu druge svetovne vojne pripravila 10. gorska divizija ameriške vojske. O tem ameriški producent hiše Warren Miller in nekdanji ekstremni smučar Chris Anthony snema izobraževalni dokumentarec, za katerega si želi, da bi bil nared do 75. obletnice dogodka.