Na Hrvaškem napovedujejo proteste zaradi omejitev za tovornjake na mejnih prehodih s Slovenijo

Zagreb, 4. junija - Združenje hrvaških cestnih prevoznikov je napovedalo proteste zaradi omejitev za tranzitni tovorni promet, ki jih je Slovenija 1. junija uvedla na 17 mejnih prehodih s Hrvaško. Hrvaški prevozniki so nezadovoljni, ker je slovenski ukrep povzročil dodatne gneče na mejnih prehodih, prisiljeni so tudi na daljše poti do slovenske meje.