Slovenske alpske reprezentance za naslednjo sezono potrjene

Ljubljana, 4. junija - Zbor panoge za alpsko smučanje Smučarske zveze Slovenije je določil reprezentance za naslednjo sezono, potrdili pa so tudi poročila za lansko zimo ter vsebinski in finančni načrt za novo sezono 2019/20, v katero vstopajo brez preteklih dolgov in z okrog 2,8 milijona evrov prihodkov, ki so jih imeli na voljo že tudi v prejšnji zimi.