Dar es Salaam, 8. junija - Med drugo svetovno vojno se je v Afriko zateklo približno 19.000 Poljakov, med njimi številni otroci, ki so svoj novi dom našli v današnji Tanzaniji, Zambiji, Južni Afriki in drugod. Po koncu druge svetovne vojne so bili številni prisiljeni zapustiti črno celino in so odšli večinoma v Veliko Britanijo, Kanado in Avstralijo.