V Pragi odprtje 14. Praškega kvadrienala scenskega oblikovanja in prostora

Praga, 5. junija - V Pragi se bo drevi začel 14. Praški kvadrienale scenskega oblikovanja in prostora, katerega umetniška zasnova bo tokrat sledila tematskim krogom Imaginacija, Transformacija in Spomin. Slovenija se bo na njem predstavljala s projektom Ukrivljen prostor, ki so ga pripravili v zavodu Muzeum pod kuratorstvom Barbare Novakovič Kolenc.