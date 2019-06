Odzivi na združitev Cedevita Olimpije: Čas bo vse pokazal

Ljubljana, 4. junija - Združitev Petrola Olimpije in Cedevite je lahko pozitivna, če bodo začetnim informacijam sledile prave poteze na obeh straneh. Najboljši pokazatelj bo čas, so skupne ugotovitve Mateja Erjavca, Jake Daneva, Radovana Lorbka, Saše Dončića in hrvaškega novinarskega kolega Dražena Brajdića.