Koalicijski vrh v ponedeljek o proračunu, zdravstvu in volilnem sistemu

Brdo pri Kranju/Ljubljana, 4. junija - Širši vrh koalicije in vladna ekipa se bodo v ponedeljek na Brdu pri Kranju sestali na delovnem posvetu, so za STA potrdili v kabinetu predsednika vlade. Razpravljali bodo predvidoma o predlogu proračuna za leti 2020 in 2021, razmerah in ukrepih na področju zdravstva, spremembah volilnega sistema in drugih aktualnih zadevah.