Slovenski podjetniški sklad povečuje spodbude podjetjem

Ljubljana, 4. junija - Slovenski podjetniški sklad uvaja nove produkte, tudi v sodelovanju s Skladom skladov, in spreminja obstoječe. Zaradi sprememb bo podjetjem na voljo več finančnih sredstev, sklad bo tako po načrtu letos za spodbude malim in srednje velikim podjetjem namenil 127 milijonov evrov. To je 39 odstotkov več od predhodnega načrta.