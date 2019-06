Avgusta iz Ljubljane v Niš tudi z letalom

Ljubljana, 4. junija - Prevoznik Air Serbia bo avgusta predstavil lete iz Ljubljane v Niš, ki jih bo izvajal tudi v zimskem voznem redu. Potniki bodo v tretje največje srbsko mesto lahko potovali dvakrat na teden, in sicer ob ponedeljkih in četrtkih. Med novostmi so v Fraport Slovenija izpostavili tudi okrepljeno povezavo med Ljubljano in Parizom.