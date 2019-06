Racman Jaka praznuje 85. rojstni dan

Los Angeles, 9. junija - Racman Jaka, najslavnejši racman na svetu, je danes dopolnil 85 let. Prvič se je pojavil 9. junija 1934 v risanki The Wise Little Hen. V njej je sicer imel le stransko vlogo, nato pa se je začel njegov pohod po svetu. Ob letošnjem jubileju so pri Disneyju zasnovali nekoliko preoblikovano plišasto figuro slavnega racmana.