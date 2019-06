Ministri EU o pomenu raziskav v kmetijstvu in biogospodarstvu

Bukarešta, 4. junija - Ministri EU za kmetijstvo in ribištvo, med njimi tudi slovenska ministrica Aleksandra Pivec, so na dvodnevnem neformalnem zasedanju v Bukarešti kot ključno temo izpostavili pomen raziskav v kmetijstvu in biogospodarstvo. Raziskave v kmetijstvu in biogospodarstvu so namreč prepoznane kot velik potencial pri razvoju rešitev za prihodnost EU.