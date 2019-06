26-letnica pod vplivom mamil po Kopru z moškim na pokrovu avtomobila

Koper, 4. junija - Koprski policisti so dopoldne dobili obvestilo, da po Kopru vozi avto z moškim na njegovem pokrovu. Izkazalo se je, da je moški po sporu s 26-letno voznico tekel za vozilom, se vrgel na pokrov in se tako peljal do konca ulice. Poleg moškega iz Ankarana je kazen doletela tudi voznico iz Kopra, saj se je izkazalo, da je vozila pod vplivom mamil.