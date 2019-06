Zaradi pobude Tri morja v sredo in četrtek ponekod oviran promet

Ljubljana, 4. junija - Zaradi predsedniškega vrha v okviru pobude Tri morja bo v sredo in četrtek na območju Kranja in Ljubljane ponekod oviran promet. Policisti bodo na določenih lokacijah in na trasi potovanja varovanih oseb izvajali kratkotrajne mobilne zapore prometa, na večjih križiščih bodo urejali promet glede na dano situacijo, so zapisali na PU Ljubljana.