KK Cedevita Olimpija postala realnost

Ljubljana, 4. junija - Predsednika Petrola Olimpije Tomaž Berločnik in Cedevite Emil Tedeschi sta potrdila združevanje košarkarskih klubov iz Ljubljane in Zagreba. Novonastali klub, ki bo imel sedež v Stožicah in ki bo združil najboljše razpoložljive slovenske igralce, se bo imenoval Cedevita Olimpija Ljubljana.

Predsednika sta na novinarski konferenci v Ljubljani poudarila, da gre za pionirski projekt v Evropi, ki bo prvič v zgodovini športov združil dva poklicna kluba iz različnih držav.

Berločnik je poudaril, da bo to slovenski klub, ki bo imel sedež v Stožicah, ki bo igral v slovenskem prvenstvu in ki bo združil vse najboljše slovenske igralce, ki bodo pripravljeni sodelovati v tem projektu.

Tedeschi je izpostavil željo Cedevite, da moči združi s klubom, ki ima tradicijo, znanje in ambicije. Pravi, da to ni vstop Cedevite v Olimpijo, temveč oblikovanje novega kluba, ki želi postati najboljši ne samo v regiji, ampak v Evropi.

"Ideja o združitvi ni nastala v zadnjem tednu, temveč je bila v naših glavah že nekaj mesecev. Tudi ni nastala zaradi tega, ker je Petrol Olimpija izgubila mesto v ligi Aba. Gnala nas je želja, da v Ljubljano vrnemo vrhunsko košarko in gledalce, ki bodo napolnili Stožice," je uvodoma povedal Berločnik.

"Vem, da imate novinarji kopico vprašanj, vendar vam že zdaj povem, da na vse nimam odgovorov, saj je precej stvari še nedorečenih, hkrati pa morajo svoja videnja podati tudi pravni strokovnjaki. Ti so se v prvi fazi ukvarjali z pravnim vidikom združevanja, zdaj v drugi fazi pa se bodo ubadali s podrobnostmi novonastalega kluba. Veliko več bo jasnega do konca julija, ko bosta zasedali tudi obe skupščini zdajšnjih klubov, ki morata nenazadnje potrditi to združitev. Menim, da gre zgolj za formalnost, saj sta združitev že potrdila oba upravna odbora, hkrati pa se s to potezo strinjajo tudi vsi naši, se pravi slovenski pokrovitelji," je povedal Tomaž Berločnik, sicer predsednik uprave družbe Petrol d.d.

Konec julija naj bi bila znana tudi okvirna kadrovska slika kluba. Oba predsednika sta naglasila, da potekajo pogovori za novega trenerja, športnega direktorja, direktorja kluba ter seveda z igralci. V prihodnjih tednih se bo Petrol Olimpija pogovorila z zdajšnjimi igralci in jim sporočila, ali nanje račune tudi v prihodnje.

Hrvaški mediji so sicer pisali, da naj bi trener postal Slaven Rimac, v Ljubljano pa naj bi se preselila tudi glavnina hrvaških igralcev, ki so bili v zasedbi Cedevite. Po pravilih Košarkarske zveze Slovenije mora imeti ekipa, ki želi igrati državno prvenstvo in pokal Spar, v svojih vrstah vsaj osem slovenskih igralcev.

Zato je Tomaž Berločnik tudi poudaril, da si bo klub prizadeval v svoje vrsti zvabiti čim več slovenskih igralcev, ki so zdaj na delu v tujini in ki želijo sodelovati v tem projektu. Po namigih iz zanesljivih virov so to med drugimi Gašper Vidmar, Edo Murić, Jaka Blažič, Klemen Prepelič ...

Predsednik Berločnik je razkril tudi zamisel o skupnem razvoju mladinskih pogonov. Cedevita Olimpija bo imela dve bazi mladih igralcev, eno v Ljubljani in drugo v Zagrebu, kar pa ne pomeni, da bodo igralci vezani le na domače okolje. Zaradi potreb klubov in tekmovanj bodo lahko mladi hrvaški igralci trenirali in bivali v Ljubljani oziroma obratno.

Predsednik Cedevite, sicer tudi predsednik uprave hrvaške Atlantic Grupe, ki je pred leti med drugimi kupila Drogo Kolinsko, je izpostavil, da to ni prevzem oziroma nakup Olimpije, temveč skupni projekt, ki je namenjen ljudem in ljubiteljem športa v obeh državah. Tedeschi je na novinarski konferenci večkrat uporabil besedno zvezo 'združevanje enakovrednih'.

"Smešne so izjave, ki jih poslušam na Hrvaškem, da gre za nacionalno izdajo. Res je, da bo hrvaška košarka izgubila svoj najboljši klub v zadnjem desetletju, vendar vedeti morate, da je šport posel in da to delamo zaradi zadovoljstva ljudi. Naš cilj, da se ljudje zabavajo, da so veseli, da zmagujejo, a da so hkrati tolerantni in da znajo prenesti tudi poraze," je povedal Tedeschi.

"Vem, da ljudje ne marajo sprememb, a naša obveznost na vodilnih položajih je, da oba kluba naredimo boljša in večja. To je dolgoročni projekt z željo, da se ustvari velik klub, ki bo uspešen tako v naši regiji kot Evropi," je rekel Tedeschi, ki je dodal, da so v Zagrebu razmišljati tudi o selitvi v London, Dunaj ali Trst.

Predsednika sta na novinarski konferenci v mali dvorani v Stožicah, ki je trajala več kot uro in pol, povedala, da bo Cedevita Olimpija v prihodnji sezoni nastopala v evropskem pokalu ter ligi Aba. S tem bo po pravilniku KZS oproščena igranja v prvem delu lige Nova KBM.

Proračun članske ekipe bo višji, kot je bil skupni obeh klubov v pretekli sezoni. Neuradno je Petrol Olimpija letos za člansko ekipo porabila 1,5 milijona evrov, Cedevita pa 2,5 milijona evrov.

Cedevita Olimpija je že dobila nov logo - črko C z ljubljanskim Zmajem, v naslednjih tednih in mesecih pa bo dobila tudi novo barvo dresov. Zagotovo bo to kombinacija zelene in oranžne, vprašanje pa je, katerega opremljevalca, saj je Petrol Olimpija zdaj nastopala v dresih Peak, Cedevita pa v Adidasu.