Za obiskovalce Izole razširili parkirne površine ob Argu

Izola, 9. junija - Dnevni gostje lahko v Izoli z osebnim vozilom parkirajo na osmih plačljivih parkiriščih, ki so z izjemo tistega pod Belvederjem vsa v bližini mestnega središča. Najnovejša sprememba pa je razširitev parkirnih površin ob nekdanji tovarni Argo, kjer so uredili tudi novo parkirišče za avtobuse, so za STA pojasnili v Komunali Izola.