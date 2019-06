Štajersko avtocesto dopoldne zaprlo naletno trčenje

Celje, 4. junija - V prometni nesreči, ki je dopoldne zaprla štajersko avtocesto med Šentrupertom in Vranskim, je prišlo do naletnega trčenja treh osebnih avtomobilov, povzročitelj pa je bil huje poškodovan. Le malo pozneje je na isti avtocesti prišlo do drugega naletnega trčenja, v katerem je bil prav tako huje poškodovan voznik, ki je povzročil nesrečo.