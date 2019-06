Tesla emisijske kupone prodajal GM in Fiat Chryslerju

New York, 4. junija - Avtomobilska proizvajalca General Motors (GM) in Fiat Chrysler sta od proizvajalca električnih vozil Tesla več let kupovala emisijske kupone, s katerimi sta lahko prodala več okolju manj prijaznih vozil, poročajo ameriški mediji. Tesla naj bi s prodajo kuponov od leta 2010 zaslužila skupno skoraj dve milijardi dolarjev (1,76 milijarde evrov).