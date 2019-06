Član ECRI: Pogovori v Sloveniji odprti in koristni

Strasbourg/Ljubljana, 5. junija - Član komisije Sveta Evrope proti rasizmu (ECRI) Siniša Bjeković iz Črne gore, ki je sodeloval pri pripravi danes objavljenega poročila komisije o Sloveniji, je v izjavi za STA ocenil, da so bili pogovori s slovensko stranjo zelo koristi, odprti in so potekali v zelo korektnem ozračju, kar ne velja za nekatere druge članice Sveta Evrope.