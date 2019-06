V rimski palači Kvirinal razstava sodobne italijanske umetnosti

Rim, 5. junija - V rimski palači Kvirinal, znani tudi kot Dom Italijanov, so odprli razstavo sodobne italijanske umetnosti in oblikovanja. Pod naslovom Sodobni Kvirinal so v razkošnih sobah palače, ki je bila nekdaj rezidenca papežev, danes pa je italijanska predsedniška palača, združena dela, ki so nastala po drugi svetovni vojni pa vse do danes.