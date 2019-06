Vlomilca v soboške kleti sta za zapahi

Murska Sobota, 4. junija - Policisti v Murski Soboti so med 9. in 29. majem obravnavali več kaznivih dejanj tatvin in poskusov velikih tatvin v kletne prostore stanovanjskih blokov. Pri 46-letnih osumljencih iz okolice Murske Sobote in Maribora so v hišni preiskavi našli dokaze za storitve kaznivih dejanj, preiskovalni sodnik je za oba odredil pripor.