Na Prangerju se bodo spet srečali poeti, kritiki in prevajalci poezije

Ljubljana, 4. junija - V Ljubljani, Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelšah bo med 11. in 16. junijem potekal 16. festival Pranger, posvečen druženju pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije. Edini evropski festival refleksije in prevoda poezije, kot si je prislužil oznako, bo uokvirila razglasitev in podelitev Stritarjeve nagrade za najboljšega literarnega kritika.