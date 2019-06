Na vipavski hitri cesti oviran promet zaradi gorečega vozila

Ljubljana/Koper, 4. junija - Na vipavski hitri cesti je zaradi gorečega vozila oviran promet. Cesta je bila med Nanosom in pokritim vkopom Rebrnice proti Italiji nekaj časa zaprta, trenutno pa je zaprt le še vozni pas. Gasilci in koprski policisti so že na kraju dogodka, so za STA povedali na Policijski upravi (PU) Koper.