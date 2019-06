Za izboljšanje finančne pismenosti ključno izobraževanje

Ljubljana, 4. junija - Raziskava finančne pismenosti, ki sta jo izvedla zavarovalno združenje in Valicon, je pokazala, da indeks finančne pismenosti med Slovenci na lestvici od nič do 21 znaša 14,5. Izstopa pa podatek, da ima skupina med 25 in 34 let starosti relativno slabo znanje s tega področja, zato lahko veliko naredimo zlasti na področju izobraževanja.