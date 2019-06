SLS izplen evropskih volitev vidi kot osnovo za krepitev stranke

Ljubljana, 4. junija - Izvršilni odbor SLS je v ponedeljek enotno ocenil nastop stranke na minulih evropskih volitvah in ponovno izvolitev podpredsednika SLS Franca Bogoviča za evropskega poslanca kot "uspeh, ki je tudi odlična osnova za nadaljnjo krepitev stranke". Kot so sporočili iz stranke, so podprli nadaljnje sodelovanje s SDS, pa tudi krepitev sodelovanja z NSi.