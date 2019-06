Inštitut za celulozo in papir odprl posodobljen raziskovalni center

Ljubljana, 5. junija - Na Inštitutu za celulozo in papir so odprli posodobljen center za karakterizacijo in funkcionalizacijo vlakninskih materialov. Prenovljena infrastruktura, ki je edinstvena v Sloveniji in širše, bo omogočala tako temeljno raziskovanje pridobivanja spojin iz virov biomase kot tudi razvoj materialov in proizvodov, ki temeljijo na biomasi.