Znani končni izidi evropskih volitev, glasovi iz tujine prispevali k rekordni udeležbi v Sloveniji (tabela)

Ljubljana, 4. junija - Znani so končni izidi volitev poslancev iz Slovenije v Evropski parlament. Izidom glasovanja 26. maja so namreč prišteli še glasove iz tujine, ki pa na razdelitev slovenskih mandatov v Evropskem parlamentu niso vplivali. So pa prispevali k rekordni udeležbi na evropskih volitvah v Sloveniji.