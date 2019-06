Za sofinanciranje drugega tira zainteresiranih šest komercialnih bank

Ljubljana, 4. junija - Povabilu projektnega podjetja 2TDK k oddaji ponudb za sofinanciranje drugega tira med Divačo in Koprom se je z zavezujočimi ponudbami odzvalo šest komercialnih bank, so pojasnili v podjetju. Ponudbe bodo zdaj preučili in izbrali enega ali več najugodnejših ponudnikov, so dodali. Generalni direktor 2TDK Dušan Zorko je z odzivom zadovoljen.