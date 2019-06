Trump upa na trden trgovinski sporazum z Londonom po brexitu

London, 4. junija - Ameriški predsednik Donald Trump je danes ob začetku drugega dne svojega obiska v Veliki Britaniji izrazil upanje, da bosta Washington in London po brexitu sklenila "zelo zelo trden trgovinski sporazum". To je dejal na poslovnem zajtrku, ki ga je gostil skupaj z britansko premierko Thereso May, s katero se bosta kasneje sestala tudi na pogovorih.