KK Cedevita Olimpija postala realnost

Ljubljana, 4. junija - Predsednika Petrola Olimpije Tomaž Berločnik in Cedevite Emil Tedeschi sta potrdila združevanje košarkarskih klubov iz Ljubljane in Zagreba. Novonastali klub, ki bo imel sedež v Stožicah in ki bo združil najboljše razpoložljive slovenske igralce, se bo imenoval Cedevita Olimpija Ljubljana.